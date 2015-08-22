У Польщі невідомі осквернили пам'ятник воїнам УПА

Про це повідомляє "Польське радіо".

Пам'ятне місце складається з двох табличок, одна з яких увічнює пам'ять про "солдатів УПА, загиблих у 1945-1947 роках". Саме ця частина монумента з тризубом і написами на честь воїнів УПА зарисована червоною і синьою фарбами.

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Таблички були встановлені в 2002 році.

Голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима називає серію знищень українських пам'яток у Польщі "добре спланованою провокацією".

Додамо, що на цьому тижні в селі Вербиця Люблінського воєводства вчинено акт вандалізму на монументі борцям Української повстанської армії.

Навесні і на початку літа українські пам'ятки знищили в селах Грушовичи і у селі Радруж Любачівського повіту.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на Майдані Незалежності побилися польські та українські футбольні фанати. За повідомленнями, напади пов'язані з бажанням українських вболівальників помститися полякам за їх поведінку під час матчу групового турніру Ліги Європи — 2014/15 в жовтні минулого року, коли харківський «Металіст» зустрічався з «Легією» (0:1). Поляки привезли з собою на матч банер з написами «Львів» та «Вільно» на польському прапор, а під час поєдинку викрикували образливі фрази про Степана Бандеру та УПА.