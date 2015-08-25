ЗСУ отримали 5 модернізованих транспортних літаків Ан-26 - Полторак

Як зазначається на сайті Міністерства оборони України, про це міністр сказав під час перебування на Державному підприємстві "410 завод цивільної авіації".

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"Відповідно до державного оборонного замовлення, Міністерство оборони України замовило модернізацію і ремонт бойових і транспортних літаків. Замовлення надійшли на всі підприємства України. Що стосується саме цього заводу, ми замовили модернізацію та ремонт шести транспортних літаків Ан-26, із яких 5 уже поставлено Збройним Силам України", - сказав Полторак.

Зазначається, що перебуваючи на підприємстві, голова оборонного відомства разом із керівництвом держави ознайомилися із сучасними зразками авіаційної техніки. Зокрема, новітніми засобами зв’язку та системами захисту літальних апаратів, виготовленими вітчизняними підприємствами, військовими вертольотами типу "Мі", новими, модернізованими та відновленими літаками сімейства Антонова та вітчизняними безпілотними літальними апаратами.

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"У нас уже підписано низку контрактів з виробниками безпілотних літальних апаратів. Частково ми їх уже отримали. Розробки, безперечно, заслуговують уваги. Апарати, які нас зацікавили, випробовуватимуться в зоні АТО, після чого по них прийматимуться відповідні рішення", - зазначив міністр.