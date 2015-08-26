Завтра в Україні збережеться тепла погода без дощів

Ця масштабна область високого атмосферного тиску зумовить у всіх областях суху повітряну масу, без дощів, повідомляє «Оpogode».

Температура повітря протягом дня складе 24-28 градусів тепла, у південній частині та на південно-заході до 28-30 градусів тепла.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 12-18 градусів тепла, вдень 23-27 градусів тепла.

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У центральній частині без опадів. Температура повітря вночі 12-18 тепла, вдень 23-27 градусів тепла.

У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 23-27 градусів тепла.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У Києві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.

Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.