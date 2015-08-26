Цього року до українських вишів вступили понад 470 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти України Сергій Квіт під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА.

"Цього року до українських університетів вступили 477 тис осіб, у тому числі 307 тис першокурсників. Ми прийняли на навчання 20 тис 500 випускників з Донецької та Луганської областей", - сказав він.

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Також, за його словами, до українських вишів вступили 963 випускники з Криму.