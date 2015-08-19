До російських вишів поступили 666 випускників з атестатами "ДНР"
18:13, 19 серпня 2015Суспільство
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У 2015 році до російських університетів надійшло 666 випускників шкіл, які знаходяться на окупованій «ДНР» території.
Абітурієнтів з «ДНР» узяли 11 вишів РФ / УНІАН
Про це повідомляє ТАСС.
За словами "міністра освіти і науки ДНР» Лариси Полякової, серед навчальних закладів, до яких були зараховані абітурієнти, фігурували Московський державний технічний університет імені Баумана, Південний федеральний університет і Донський державний технічний університет, які знаходяться у Ростові-на-Дону.
Всього на перший курс абітурієнтів з «ДНР» узяли 11 вишів Росії.
Як повідомляв УНІАН, в Європі можуть "забракувати" дипломи російських вишів, які співпрацюють з "ДНР" й "ЛНР". Україна не визнає атестати вишів, які знаходяться на окупованій території.
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