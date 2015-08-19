До російських вишів поступили 666 випускників з атестатами "ДНР"

Про це повідомляє ТАСС.

За словами "міністра освіти і науки ДНР» Лариси Полякової, серед навчальних закладів, до яких були зараховані абітурієнти, фігурували Московський державний технічний університет імені Баумана, Південний федеральний університет і Донський державний технічний університет, які знаходяться у Ростові-на-Дону.

Всього на перший курс абітурієнтів з «ДНР» узяли 11 вишів Росії.

Як повідомляв УНІАН, в Європі можуть "забракувати" дипломи російських вишів, які співпрацюють з "ДНР" й "ЛНР". Україна не визнає атестати вишів, які знаходяться на окупованій території.