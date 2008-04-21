У Партії регіонів вимагають дати абітурієнтам право вибору

Партія регіонів вимагає від Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України задля недопущення порушень прав громадян та законів України “негайно відмовитись від авантюри під назвою «обов’язкове тестування».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Абітурієнти – випускники цього і минулих років - повинні мати вибір вступати до вузів за допомогою сертифікатів чи традиційних іспитів”, підкреслюється в заяві.

За словами авторів заяви, Партія регіонів вважає передчасним та невиваженим рішення про різкий перехід до нових умов вступу до вузів. “Помилки та неточності, які містяться у підготовлених тестах, можуть призвести до спотворення оцінки рівня знань абітурієнтів. Неприпустимо проводити цьогорічну вступну кампанію за такого рівня підготовки”, впевнені “регіонали”.

Важливим є також нормативне підґрунтя запровадження обов’язкового тестування, підкреслили в Партії регіонів, зазначивши, що аналіз умов вступу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки № 1172 від 25 грудня 2007 р., які передбачають обов’язковість подання сертифікатів, також свідчить: рішення про застосування нової системи оцінки знань суперечить Конституції України та законам України.

“Ми вимагаємо привести акти Кабінету Міністрів і Міністерства освіти та науки у відповідність до українського законодавства і скасувати безальтернативне використання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти під час прийому до навчання”, наголошується в заяві.

Крім того, подальші зміни у системі вступу Партія регіонів вимагає проводити виключно у законодавчому полі, наполягаючи, що запровадження незалежного оцінювання як обов’язкового не може відбуватись без змін до законів України «Про загальну середню освіту» та «Про вищу освіту».