Нацбанк підвищить облікову ставку з 10 до 12 відсотків

Національний банк України (НБУ) з 30 квітня 2008 року підвищує облікову ставку з 10% до 12% річних.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, це передбачено Постановою НБУ від 21 квітня 2008 року.

Нацбанк пояснює своє рішення необхідністю боротися з інфляцією.

«Незважаючи на цілу низку монетарних заходів, прийнятих наприкінці 2007 р. і 2008 р., темпи інфляції залишаються на доволі високому рівні. Індекс споживчих цін у І кварталі 2008 р. становив 109,7%. Монетарна база в цей період зменшилася на 3,9%, а помірні темпи збільшення грошової маси (на 5,1%) були пов`язані насамперед з активною кредитною діяльністю банків в умовах високого попиту на кредити і юридичних осіб, і населення», - йдеться в документі.

*** У вересні 2004 р. розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, у жовтні - до 8%, у листопаді - до 9%. У серпні 2005 р. розмір облікової ставки було підвищено до 9,5%, у жовтні 2006 р. - знижено до 8,5%, у травні 2007 р. - знижено до 8%.

З 1 січня 2008 року Національний банк України підвищив облікову ставку з 8% до 10%.