За належного контролю всіх нотаріусів можна зробити приватними

Голова підкомітету з питань формування суддівського корпусу Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Юрій БУТ вважає, що за належного контролю Міністерства юстиції всіх нотаріусів можна зробити приватними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.

"Зараз у нас є державний нотаріус і приватний нотаріус. Необхідно їх усіх зробити приватними за належного контролю Міністерства юстиції, для того, щоб функції і приватного, і державного нотаріуса були однаковими, як це зроблено в Росії – дуже позитивно", - сказав він.

За словами Ю.БУТА, «тим самим ми ліквідуємо масу проблем, зокрема, спадкове право». Він зазначив, що сьогодні українці «протягом років стоять у чергах», щоб реалізувати своє право на спадок.

Крім того, на думку Ю.БУТА, деякі дрібні питання, які сьогодні розглядають суди, можна було б передати для розгляду нотаріусам.