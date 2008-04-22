Центри незалежного оцінювання до тестування готові

21 квітня ввечері, напередодні зовнішнього оцінювання з української мови та літератури, відповідальні працівники пунктів тестування разом з керівниками освітніх закладів, в яких відкриті ці пункти, провели підготовку та перевірку усіх приміщень, де об 11.00 розпочнеться тестування.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

За даними Центру, пронумеровано усі 34 тис. 758 аудиторій, а на кожну парту наклеєно наліпку з номером та прізвищем учасника тестування, який має зайняти це місце.

Крім того, з міркувань безпеки опломбовано двері аварійних виходів та усіх приміщень, що не будуть використовуватися у день тестування.

Як повідомлялося, 21 квітня до пунктів тестування було доправлено 4200 опломбованих контейнерів з тестовими матеріалами. До забезпечення недоторканності матеріалів тестування та громадського порядку у приміщеннях пунктів тестування залучено близько 8 тис. співробітників МВС.