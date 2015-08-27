Радник Авакова оприлюднив імена 12 українців, яких сьогодні звільнили з полону бойовиків

Радник міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Геращенко опублікував імена всіх звільнених з полону бойовиків українців.

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