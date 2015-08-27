Радник Авакова оприлюднив імена 12 українців, яких сьогодні звільнили з полону бойовиків

21:59, 27 серпня 2015
Суспільство
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Радник міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Геращенко опублікував імена всіх звільнених з полону бойовиків українців.

REUTERS

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Список українських громадян звільнених сьогодні з полону: Скачков А.О, Грінюх, Ткачук, Бретоусов С.Н., Васильків В.В., Цимбалюк А.П., Телішевський А.Ю., Кузьмич С.В., Кичко Д.А., Козир А.А., Тимофеєв А.В., Люлевич М.В.", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, з полону бойовиків звільнено 12 осіб.

Радость и горе сегодняшнего дня...В прошлый понедельник я был в Одессе на презентации новой патрульной полиции. Пос...

Posted by Антон Геращенко on 27 августа 2015 г.

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