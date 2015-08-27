З полону бойовиків звільнено 12 українських військових.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

«Друзі, хороша новина – сьогодні з полону звільнено 12 наших хлопців!» - заявив голова держави.

Також Порошенко зазначив, що «вже скоро їх сім'ї зможуть обійняти Героїв».

ПП: Друзі, гарна новина – сьогодні з полону звільнено 12 наших хлопців! Вже скоро їхні родини зможуть обійняти Героїв. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 серпня 2015

У свою чергу, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що серед звільнених українців є ті, хто перебував у полоні бойовиків впродовж року та брав участь у боях під Іловайськом.

"Один зі звільнених виявив бажання залишитися з родиною, яка проживає у Горлівці. 11 уже за кілька хвилин будуть на підконтрольній Украіні території. Багатомісячні складні переговори, останній етап яких тривав вчора в Мінську і на Донеччині, завершилися успішною операцією. Нам було непросто в Мінську. Але нашим колегам - волонтерам, залученим до звільнення, - набагато гарячіше, бо вчора вони потрапили під обстріл" - повідомила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 серпня з полону були звільнено 2869 українських заручників. Зниклими безвісти в зоні проведення АТО на сході України вважаються 846 осіб.