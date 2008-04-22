На Львівщині горіла церква, збудована в 1673 році

У с. Кліцко Городоцького району Львівської області у дерев`яній будівлі Української Греко-Католицької церкви "Успення Пресвятої Богородиці" (належить Державному комітету у справах релігії, збудована в 1673 році та є пам`яткою архітектури) через необережне поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 20 м кв. та пошкоджено 20 м кв. стіни. Підрозділами Державної пожежної охорони в складі восьми відділень пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.