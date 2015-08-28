У МЗС Росії пророкують важкі часи для "ДНР" й "ЛНР"

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на уповноваженого МЗС Росії з прав людини, демократії та верховенства права Костянтина Долгова.

«Є певні проміжні домовленості, але, в цілому, ситуація дуже важка, доступ блокується, доступ гуманітарних конвоїв. І, звичайно, доводиться говорити про те, що зима йде, і, якщо ситуація не буде в гуманітарному плані змінюватися на краще, то, звичайно, населення цих районів чекають дуже важкі додаткові труднощі, важкі часи», - зазначив Долгов.

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Нагадаємо, 12 травня Геннадій Москаль своїм розпорядженням заборонив перетин лінії розмежування, яка проходить через Луганську область, для будь-яких транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. Виняток становлять велосипедисти, пішоходи, а також транспорт міжнародних гуманітарних організацій.