ГУБОЗ викрив киян, які 5 років підробляли дипломи і паспорти

У Києві працівники спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України викрили найбільше організоване злочинне угруповання, яке займалося підробкою документів як мінімум 5 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як наголошується в повідомленні, «провівши оперативну закупівлю підробленого диплома одного зі столичних економічних вузів, оперативники УБОЗ вийшли на саму підпільну друкарню. Вона розташовувалася в одному з приватних будинків столиці. Вага вилученого устаткування – майже тонна». Під час обшуку убозівці вилучили безліч підроблених дипломів про вищу освіту, як старого зразка, так і нові - пластикові – більшості українських вищих навчальних закладів. Окрім цього були знайдені підроблені водійські посвідчення, техпаспорти на автомобілі, і одне підроблене посвідчення працівника органів внутрішніх справ України. Також виявлені речові докази, що свідчать про підробку зловмисниками іноземної валюти, зокрема, євро.

За фактом злочину, передбаченого ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України Печерським РУ ГУМВС України в Києві порушена кримінальна справа.

Зараз згідно зі статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України (на три доби) затримано чотирьох людей, троє з яких раніше судимі за угон автомобілів і підробку документів, а ще один - колишній підполковник ВВС.

Нині продовжуються обшуки на інших місцях виготовлення і реалізації фальшивих документів, пов`язаних з цим угрупованням. Також слідчо-оперативною групою відпрацьовуються корумповані зв`язки ОЗУ в правоохоронних органах і держпідприємствах.