В Одесі загасили пожежу в елітному багатоповерховому будинку (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні о 13.10 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Гагарінське плато, 5/1 виникло загоряння обробки зовнішніх стін 24-поверхового житлового будинку. Займання почалося на верхніх поверхах з подальшим розповсюдженням вогню по периметру будівлі.

Пожежі присвоєно підвищений ранг виклику.

На гасіння пожежі на площі орієнтовно 1 тис. кв. м задіяно 20 одиниць основної та спеціальної техніки, 80 чоловік особового складу.

Як зазначили у відділі, задіяти більшу кількість сил і засобів було неможливо через обмеженість прибудинкової території. Однією з причин пожежі такої складності стала невідповідність будівлі державним архітектурно-будівельним нормам. Через відсутність внутрішнього протипожежного водопостачання виникли проблеми при ліквідації пожежі, а саме - пожежні рукави не витримували тиск і ушкоджувалися.

Читайте такожВ Одесі внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку постраждали два рятувальники

«Організовано підвезення води у зв'язку з її браком у місця пожежі. Завдяки самовідданим і професійним діям співробітників служби порятунку вдалося вжити всіх заходів гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників, які госпіталізовані в медико-лікувальні установи міста», - повідомили в прес-службі.

У відомстві зазначили, що ймовірна причина загоряння - порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт на одному з верхніх поверхів. Для встановлення всіх причин і обставин пожежі буде створена спеціальна слідча комісія, до складу якої будуть залучені і представники державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в курортній зоні Одеси, в районі пляжу Аркадія, загорівся елітний багатоповерховий будинок, який, за попередніми даними, ще не зданий в експлуатацію.