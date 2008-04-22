Єврокомісія відсунула українців з їх візовими проблемами на потім

Європейська комісія знає про проблеми з оформленням віз для українців, однак спочатку хоче покращити процедуру для країн Західних Балкан.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив увечері 21 квітня віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту і за сумісництвом – за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

«Єврокомісії відомо, як це відбувається, як ці люди мають звертатися за візами, чекати тривалий час, що інколи створює враження, що ЄС дистанціювався від них», - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що на сьогодні схожі проблеми є і в країнах Західних Балкан. За його словами, зараз Єврокомісія намагається покращити процедури видачі віз для цих країн. «Я впевнений, що якщо нам вдасться зробити це там, ми зможемо зробити це і для таких країн як Україна», - сказав Ж.БАРРО.