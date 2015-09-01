Міліція спростовує інформацію про побиття в Голосіївському райуправлінні затриманих під час сутичок біля ВР

Про це УНІАН повідомили у відділі звязків з громадскістю ГУ МВС України в м. Києві.

"Нічого такого не було. Затриманих допитують, і в разі необхідності до кожного з них буде застосована 208 стаття КПК", - зазначили правоохоронці.

Вказана стаття Кримінально-процесуального Кодексу передбачає, що уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі у випадках, коли цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; або якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Голосіївському райуправлінні міліції допитується майже 20 із понад 30 затриманих за вчинення протиправних дій під будівлею парламенту. При цьому у міліції зазначили, що майже 100 осіб пікетують райвідділ, вимагаючи звільнення затриманих.