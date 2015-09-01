У МВС допитають Тягнибока у справі про сутички біля будівлі Ради

Про це заявила речник київської міліції Свелана Блищик, передає 112 Україна. "Правоохоронці ретельно вивчають всі фото - і відеоматеріали в мережі інтернет, встановлюють всіх учасників масових заворушень під Радою, з'ясовують їх місцезнаходження і збирають доказову базу. За цими всіма фактами було порушено 5 кримінальних проваджень за ст. 293, 294, 348, 245 і 263 Кримінального кодексу. Міліція робить все, щоб встановити не тільки виконавців, а й організаторів і змовників безладу, в ході якого поранений 141 чоловік і загинув військовослужбовець", - заявила Світлана Блищик.

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"У ході досудового розслідування будуть допитуватися всі можливі учасники цих масових заворушень, в тому числі і Олег Тягнибок", - запевнила вона.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під час ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту проходив мітинг противників цього документа. Між правоохоронцями та мітингувальниками відбулися зіткнення, в результаті яких, станом на сьогоднішній ранок, поранена 141 людина.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока на події під Верховною Радою. А той в свою чергу заявив, що швидке розкриття та затримання винного свідчить, що "провокація була ним (Аваковим, - ред.) і спланована".