Відповіді на тести з`являться в Інтернеті за кілька годин

О 14.00 учасники зовнішнього тестування з української мови та літератури завершили роботу над тестами.

Тестові завдання, правильні відповіді на них та посилання на відповіді параграфи у підручниках будуть опубліковані в Інтернеті за кілька годин, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання з посиланням на начальника відділу зовнішніх зв’язків Українського центру оцінювання якості освіти Валентину ТКАЧЕНКО.

"Щойно всі конверти з відповідями залишать пункти тестування, ми будемо готові оприлюднити як тести, так і вірні відповіді на них", - заявила В.ТКАЧЕНКО.

За її словами, така публікація тестів відбуватиметься не лише сьогодні, 22 квітня, а й після тестування, яких у 2008 році буде одинадцять. Усі тести будуть оприлюднюватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти – www.testportal.com.ua

"Ми сподіваємося, публікація офіційних тестів покладе край закидам про невідповідність тестів шкільній програмі. Кожен абітурієнт чи викладач зможе переконатися, що завдання не виходять за її межі", - додала представниця УЦОЯО.

Як повідомлялось, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, що включає тести з 11 предметів, розпочалася сьогодні в усіх регіонах України. До участі в ній зареєструвалося 512 тис. 591 особа.