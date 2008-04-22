Тести з української мови та літератури під охороною відправили до пунктів перевірки

Тести з української мови та літератури, які сьогодні заповнювали випускники шкіл, відбули до пунктів перевірки.

Перед цим тестові зошити і бланки відповідей були в присутності учнів упаковані у спеціальні сек’юр-паки, які виключають можливість несанкціонованого відкриття, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Усі заповнені документи спеціальним зв’язком надійдуть до пунктів тестування. Згідно з правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, роботи обов’язково мають перевірятися не в тій області, у якій були заповнені. Всього в Україні створено 28 пунктів перевірки тестових робіт, до роботи яких залучено понад 6,5 тисяч фахівців.

Усі учнівські роботи будуть відскановані, після чого більша частина перевірки буде здійснена автоматично. Кожна відповідь на відкрите запитання буде перевірятися трьома компетентними спеціалістами.

Для запобігання можливим зловживанням прізвища учасників тестування на бланках відповідей замінені на бар-коди. Отримані результати тестів будуть співставлені з прізвищами учасників безпосередньо перед виготовленням сертифікатів.

Учасники тестування з української мови та літератури довідаються про свої результати не пізніше 30 травня.