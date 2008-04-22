Двом росіянам, які вбили молоду пару у Криму, винесли вирок

Апеляційний суд Криму ухвалив вирок жителям Красноярського краю Росії, які у липні минулого року жорстоко вбили молоду пару в Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, двоє курортників, 25 і 28 років, у парку ім. Фрунзе в Євпаторії вбили хлопця ножем, а потім таким же чином розправилися з дівчиною.

Апеляційний суд Криму, розглянувши зібрані докази вини двох жителів Красноярського краю, засудив молодшого з них до довічного ув`язнення, а старшому призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Хлопці вже неодноразово судимі, зокрема, за крадіжки і хуліганство. Засудженим роз`яснено право оскаржити вирок.