Двом росіянам, які вбили молоду пару у Криму, винесли вирок
17:02, 22 квітня 2008Суспільство
1342 0
Хлопці вже неодноразово судимі
Апеляційний суд Криму ухвалив вирок жителям Красноярського краю Росії, які у липні минулого року жорстоко вбили молоду пару в Євпаторії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, двоє курортників, 25 і 28 років, у парку ім. Фрунзе в Євпаторії вбили хлопця ножем, а потім таким же чином розправилися з дівчиною.
Апеляційний суд Криму, розглянувши зібрані докази вини двох жителів Красноярського краю, засудив молодшого з них до довічного ув`язнення, а старшому призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Хлопці вже неодноразово судимі, зокрема, за крадіжки і хуліганство. Засудженим роз`яснено право оскаржити вирок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter