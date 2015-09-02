Євросоюз подарував Луцьку 38 міліцейських автівок

У складі делегації до Луцька завітали заступник міністра внутрішніх справ України Тігран Авакян, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Ґжеґож Карпінські, представники волинської влади та Люблінського воєводства, повідомляє Волинська правда.

Представники Польщі наголосили, що від безпеки на кордоні України залежить і безпека Європейських країн. Тому їм дуже приємно передавати автомобілі для української міліції.

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Автопарк волинської міліції поповнився 38 позашляховиками, повністю обладнаними спецтехнікою. Відтепер автівки направлятимуться на патрулювання, охоронні заходи, переслідування.

Волинська міліція, зі свого боку, запевнила польських колег у гарантуванні безпеки волинян та якісні охороні кордону.