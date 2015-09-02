Слідів від куль на автомобілі мера міста Винники не виявлено – МВС

Про це повідомила речниця Головного управління МВС у Львівській області Світлана Добровольська, передає Радіо Свобода.

На місце події виїхали керівники міліції області та Львова, а також слідчо-оперативна група. Однак ніяких слідів від куль не виявили на машині – ні водій, ні сам міський голова не постраждали.

За повідомленням правоохоронців, у лобове скло потрапив камінь і внаслідок цього воно тріснуло.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міський голова міста Винники Сергій Уваров заявив правоохоронцям, що сьогодні, 2 вересня, близько 21.00, невідомі скоїли на нього замах і обстріляли його автомобіль. Про це повідомила начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.