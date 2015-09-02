На Львівщині невідомі обстріляли автомобіль мера міста Винники – МВС

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, міський голова Винник Сергій Уваров зателефонував до Личаківського райвідділу міліції Львова і повідомив, що близько 21.00 невідомі обстріляли з вогнепальної зброї його автомобіль неподалік від будинку у Винниках, де він проживає.

На місці події працює слідчо-оперативна група, виїхало керівництво обласної міліції. Всі обставини наразі встановлюються.

За попередніми даними, водій мера, який перебував за кермом, отримав поранення.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 25 серпня біля будівлі Міністерства освіти і науки в Києві було обстріляно машину першого заступника міністра Інни Совсун. Поліція затримала підозрюваного.