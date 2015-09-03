Держкіно запропонували штрафувати канали за недостовірну інформацію про рік виробництва фільмів РФ

Про це Ткаченко сказав в УНІАН на круглому столі на тему: «Зміни до законодавства як рушійний фактор розвитку українського кіновиробництва».

На круглому столі представники українських медіагруп за участю керівництва Держкіно та Нацради з телерадіомовлення розглянули існуючі проблеми стосовно ефективності прийнятих раніше законів щодо показу продукції кіновиробництва на українських телеканалах. Учасники круглого столу зазначали, що окремі українські канали демонструють в своїх ефірах російські кінопродукти 2014 та 2015 року виробництва, які чинним законодавством заборонені для показу, але ці канали в обхід законодавства у документах вказують, що ці фільми були вироблені раніше 2014 року. Тому постала проблема визначення року виробництва фільму. Зокрема, чинне законодавство оперує поняттям «року виробництва», тоді як не існує формального і легкого для перевірки критерію для визначення цього показника. Таким чином, постала необхідність внести зміни до чинного законодавства, відповідно до яких російські серіали і фільми заборонятимуться не за роком виготовлення, а за роком першого оприлюднення (за копірайтом).

Генеральний директор «1+1 медіа» повідомив, що вже з приводу показу окремими каналами російських фільмів 2014 та 2015 року виготовлення були звернення до Державного агентства України з питань кіно та до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«До нас вже безпосередньо звертаються російські виробники, які кажуть стосовно цієї шпарини у законі: “який рік виробництва вам вказати?”. В принципі, зробити ланцюжок документів - великого розуму не потрібно. І надалі це питання сумління до каналів, які будуть подавати ці проекти до Держкіно стосовно видачі посвідчення», - зазначив Ткаченко.

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Він розповів, що надалі уся відповідальність покладається на Держкіно. “Це найбільш цікава історія, тому що мова не йде про Інтернет, а про здорову логіку. Єдине, чим зараз можуть керуватися за відсутності законодавства, це тверезою логікою і відповідальністю державних чиновників”, - переконаний Ткаченко.

У цьому зв’язку він зазначив, що на його погляд, “на жаль, ці канали і будуть продовжувати цю історію, що породжує зовсім неадекватну конкуренцію між українськими каналами, які виготовляють власний продукт і показують згідно закону продукцію, і тими, хто продовжує показувати російські серіали різних інших років випуску, 2014 і 2015 років”, - наголосив Ткаченко.

Ткаченко вважає, що Нацрада або Держкіно за надання недостовірної інформації могли би накладали штрафи на такі телеканали. “Повинні бути дієві заходи, там штраф, наприклад, 100-200 тис. грн за подачу недостовірної інформації, так, щоб відбилося бажання вводити в оману і відповідальних людей, і, власне кажучи, глядачів”, - наголосив він.

При цьому він зазначив, що зареєстрований законопроект народного депутата Микола Княжицького стосовно бальної системи (проект закону № 2436а "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" щодо визначення країни-виробника фільму") вирішує щонайменше проблему визначення походження продукту, для прикладу фільм, знятий державою-агресором, європейськими країнами, Україною або це спільне виробництво.

Окрім того, він повідомив, що з приводу того, як діяти надалі, було проведено обговорення стосовно питання копірайту, тобто часу виходу продукту в ефір. Ткаченко зазначив, що “поєднання принципу копірайту разом з бальною системою визначення продукції і дає ту законну можливість, за якої можна було б вже контролюючим органам, і Держкіно, і Нацраді керуватися щодо визначення порушників”.