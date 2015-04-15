Нацрада подасть до суду на низку телеканалів за порушення часу показу фільмів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради. "На засіданні Національна рада розглянула результати позапланових перевірок чотирьох загальнонаціональних мовників - телеканалів "Новий", "НТН", "Україна" та ICTV - в частині дотримання ними визначених прокатними посвідченнями часових рамок демонстрації фільмів. В результаті регулятор звернеться в суд для розгляду справи про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНацрада звернулася в суд для анулювання ліцензій телеканалу X-Sport

Зазначається, що позапланові перевірки телекомпаній проводилися на звернення громадян. Ними було встановлено, що телеканали порушили умови трансляції в ефірі фільмів, передбачені державними посвідченнями на право їх демонстрування і розповсюдження.

Тобто, як повідомляють у Нацраді, "має місце порушення пункту а) ч. 1 ст. 59 закону "Про телебачення і радіомовлення". Фільми і телесеріали демонструвалися або без позначок, або із позначкою, що не відповідає "Системі візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована". Фактично ці фільми і серіали були в ефірі у невідповідний час – здебільшого вдень, тоді коли мали б демонструватися увечері після 18 або 21 години.

Голова Національної ради Юрій Артеменко зауважив, що загалом члени регуляторного органу погоджуються, що вікова система позначок має бути змінена. Так, недієвим він назвав віковий індекс у 21 рік. За його словами, нині це питання може бути обговорене індустрією разом із керівництвом Держкіно, яке йде назустріч і готове спільно напрацювати нові норми.

Зі свого боку представники телеканалів наголосили, що вважають за необхідне встановити більш чіткі, зрозумілі й сучасні критерії визначення вікових індексів кіновідеопродукції. Артеменко закликав їх бути більш активними, виробити спільну позицію галузі й напрацювати необхідні пропозиції та документи.

У зв’язку із зафіксованими під час позапланових перевірок указаних телеканалів порушеннями були складені протоколи про адміністративне правопорушення. Ці протоколи разом із матеріалами позапланових перевірок зазначених чотирьох мовників Нацрада надішле до суду для розгляду справ про адміністративні правопорушення.