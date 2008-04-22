У Криму відкрили пам`ятник Леніну

У Криму, в одному з сімферопольських селищ, після реконструкції відкрито пам`ятник засновнику радянської держави Володимиру Леніну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, пам`ятник відкрито завдяки зусиллям місцевих комуністів до 138-ї річниці В.І.Леніна.

Крім того, після реконструкції відкрито Музей бойової і трудової слави. «Відвідувачі музею можуть ознайомитися з трагічними сторінками історії свого рідного краю, де на території села Красне в роки Великої Вітчизняної війни в концтаборі фашисти згубили життя тисячі радянських людей», - зазначають комуністи.

Як повідомили в кримській організації КПУ, сьогодні на честь 138-і річниці з дня народження засновника радянської держави в усіх селах, селищах, містах Криму відбулося покладання квітів до пам`ятників В.Леніну.