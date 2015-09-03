У Києві автобус з 30 студентами врізався в електроопору, є постраждалі

21:04, 03 вересня 2015
Суспільство
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У Києві автобус з 30 студентами врізався в електроопору, є постраждалі.

ДТП / erve.ua

Про це повідомляє прес-служба управління Міністерства внутрішніх справ у Києві.

"Сьогодні близько 17:00 до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автобуса на проспекті Голосіївському. В салоні перебувало близько 30 осіб, студентів одного зі столичних вищів. Внаслідок ДТП чотири людини з тілесними ушкодженнями (попередньо - неважкими) доставлені до лікарні. На місці події працюють співробітники поліції і слідчо-оперативна група. Відомо, що транспорт зіткнувся з електроопорою", - йдеться в повідомленні.

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Причини та обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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