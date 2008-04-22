Усіх, хто здавав тест не в своєму населеному пункті, розвезли по домівках

Усі учасники тестування з української мови й літератури, які складали його не у своєму населеному пункті, благополучно доставлені додому.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання із посиланням на начальника відділу зовнішніх зв’язків Українського центру оцінювання якості освіти Валентину ТКАЧЕНКО.

"Станом на 19-ту годину ми маємо звіти з усіх регіонів України про те, що автобуси з учасниками тестування без пригод повернулися до своїх населених пунктів. На щастя, всі живі і здорові", - сказала В.ТКАЧЕНКО.

"Ми можемо вважати перший день тестування повністю успішним", - додала вона.

Для доставки на пункти тестування учнів, які мешкають в інших населених пунктах, були задіяні 5 тис. 734 транспортні засоби. За їх залучення відповідали місцеві управління освіти.

За оперативними даними, оприлюдненими на прес-конференції заступником міністра освіти і науки Павлом ПОЛЯНСЬКИМ, на тестування з української мови та літератури з`явилося близько 90% від 512 тисяч зареєстрованих учасників.