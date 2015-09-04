В Україні мають намір забезпечити видачу нових ID-карток замість паспортів з 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у заяві для ЗМІ.

Він нагадав, що завершилася його зустріч з технічною місією Європейського союзу щодо запровадження безвізового режиму в Україні.

За його словами, місія складалася з трьох блоків.

"Перший блок - це був блок безпеки в Україні... Основне завдання, яке стоїть перед нами, це з 1 січня наступного року забезпечити процес видачі нових ID-карток замість внутрішніх паспортів", - сказав Яценюк.

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Для цього, за словами прем'єра, Кабмін у проекті державного бюджету передбачає кошти на забезпечення видачі для громадян України нових ID-карток.

"Друге питання - це була безпека кордонів... МВС, ДПС продемонстрували суттєвий прогрес і те, що ситуація в питанні безпеки кордонів кардинально змінилася... До кінця року необхідно посилити координацію на кордоні між всіма силовими і правоохоронними органами", - наголосив Яценюк.

«Третє питання... Технічна місія ЄС звернула особливу увагу на антикорупційну політику... Стурбованість у ЄС викликає питання щодо призначення членів по обранню антикорупційних прокурорів.... Членами комісії з обрання антикорупційних прокурорів не можуть бути політики», - сказав Яценюк.