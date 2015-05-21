З 2016 року декларації українських чиновників хочуть порівнювати з їхнім стилем життя

Про це повідомив журналістам міністр юстиції України Павло Петренко.

«Наше спільне завдання, і я думаю, що ми з ним впораємося, це до кінця поточного року забезпечити функціонування цього органу - Національного агентства із запобігання корупції), і щоб з наступного року всі державні службовці всіх рівнів – починаючи від прем'єр-міністра і міністрів, і закінчуючи керівником районної адміністрації, податкової або митниці, подавали свої декларації в електронному вигляді», - сказав Петренко.

Міністр також повідомив, що з наступного року на підставі декларацій чиновників буде здійснюватися моніторинг стилю їхнього життя, щоб «нечисті на руку» чиновники, які живуть з перевищенням своїх доходів, були звільнені або притягнуті до відповідальності.

Петренко нагадав, що це одне із завдань Національного антикорупційного бюро як правоохоронного органу і Національного антикорупційного агентства як превентивного органу в боротьбі з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв антикорупційну стратегію до 2017 року. Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, представляючи стратегію, відновити економічне зростання в країні неможливо без реального ефективного удару по основній перешкоді на шляху реформ – корупції, і уряд вже розглядає 10 конкретних кроків у рамках цієї стратегії.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», після чого було створено саме бюро як правоохоронний орган, завданням якого є протидія кримінальним корупційних правопорушенням, вчиненим високими службовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

Згодом, у березні цього року, уряд створив ще один, превентивний орган - Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін почав конкурс на призначення керівництва нацагентства.