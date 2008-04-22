Експерт: ревальвація гривні фактично вже відбулася

Курс долара на міжбанківському ринку в найближчі місяці протримається в коридорі 4,95-5,00 грн./дол., і навряд чи підніметься до рівня 5,05 грн./дол. Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб" Микола ІВЧЕНКО.

Коментуючи сьогоднішню ситуацію, експерт відзначив, що Національний банк України, на відміну від минулого року, зараз в торгах практично не бере участі і не викуповує надлишок валюти на ринку. Таким чином, на думку М.ІВЧЕНКО, фактично відбулася ревальвація національної валюти по відношенню до долара на 2%, з рівня 5,05 до 4,95 грн./дол. Разом з тим, офіційний курс Нацбанку залишається на колишньому рівні - 5,05 грн./дол.

М.ІВЧЕНКО відзначив, що політика Нацбанку, направлена на "стиснення" ліквідності в економіці України, вже привела до зниження темпів росту кредитів, що видаються, і зростання процентних ставок за кредитами і депозитами. За останні два-три місяці процентні ставки за кредитами і депозитами в іноземній валюті виросли, приблизно, на 2%, а до кінця року можуть збільшитися ще на 1,5-2%, спрогнозував М.ІВЧЕНКО.