Майже половина українців незадоволена ходом реформ і не хоче докладати зусиль для їх реалізації - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, представлені на прес-конференції директором фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Так, на запитання: «Як Ви оцінюєте прогрес реформ? Скільки було вже зроблено з того, що на цей час влада вже повинна була зробити?», 24,6% респондентів відповіли, що зроблено приблизно 10%, на думку 9,5% - зроблено не більше третини, 3,3% - зроблено не більше половини, 0,6% - більшу частину потрібних реформ вже зроблено, 13,6% важко сказати.

Читайте такожПонад третина українців користується стаціонарними телефонами - опитування (інфографіка)

Крім того, переважна більшість українців не вірить в успішність реформ, які зараз намагається здійснювати влада: 32,2% опитаних мають певну надію, однак загалом не вірять в це, 30,3% зовсім позбавлені такої віри. Натомість, лише 25,6% респондентів загалом вірять, хоча мають сумніви, і лише 4,8% - впевнені в успіху реформ.

Читайте такожОпитування: найкраще українці ставляться до поляків і білорусів, а найгірше до росіян

Дослідження проводили Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Було опитано 2011 респондентів в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

ЯкповідомлявУНІАН, уходіпрес-конференціїзпрезидентомУкраїниПетром Порошенкомдиректор-розпорядникМіжнародноговалютногофондуКрістінЛагардзаявила, щоукраїнськаекономікастає сильнішою істабільнішою, асамаУкраїназдивувала світтією швидкістюреформ, якувонапродемонструвалавостанні місяці.