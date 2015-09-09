В Одесі активісти проведуть акцію на підтримку арештованих лідерів місцевих "Автомайдану" і "ПС"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одеському Кризовому медіа-центрі заявив голова громадської організації "Рада Громадської Безпеки" Марк Гордієнко. За його словами, патріоти з усієї України висловили бажання приїхати на цю акцію до Одеси.

"Запланована акція – це громадська ініціатива. Ні наша організація, ні "Правий сектор" не мають до організації відношення, хоча, звичайно, візьмуть у ній участь", – сказав Гордієнко.

Він вважає, що арешт активістів пов'язаний із прагненням "системи залякати соціально активну частину населення". На думку Гордієнка, люди у владі змінилися, але система залишилася колишньою. "Ми - не ангели, але проти нас – жахливі демони", - заявив він, назвавши те, що відбувається "політичним переслідуванням" та "вибірковим правосуддям", додавши, що правити продовжує каста недоторканних – колишні представники Партії регіонів.

Гордієнко розповів, що вчора звертався до відповідних інстанцій з проханням не нагнітати ситуацію. Якщо Резвушкін і Стерненко винні, нехай розбереться слідство, але краще обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. "Вони надінуть браслети, і сидітимуть вдома, але нас не послухали. Тепер же сюди збираються з усієї України... Обидва знали, що готується арешт, але ніхто з них не переховувався. Так, учора Резвушкін сам з'явився до суду", - сказав лідер "Ради Громадської Безпеки".

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Гордієнко висловив здивування, навіщо в один вечір знадобилося заарештовувати двох відомих в Одесі активістів. Він стверджує, що йому дзвонили більше 30 народних депутатів, які представляють різні політичні партії, запропонувавши взяти заарештованих на поруки.

Крім того, за даними Гордієнка, вчора заарештованих Стерненка і Резвушкіна хотіли в СІЗО помістити в блок, де утримуються підозрювані в сепаратизмі.

"Сепаратисти вже раділи, що там розберуться з євромайданівцями... Тільки завдяки нашим зусиллям їх не помістили в той же блок", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ввечері Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці лідера місцевого Автомайдану Євгена Резвушкіна, а також куратора Комінтернівського "Правого сектора" Руслана Демчука і лідера Одеської обласної організації "Правого сектора" Сергія Стерненка. Демчук і Стерненко підозрюються в скоєнні нападу на депутата райради та його викраденні. Обидва заарештованих свою провину не визнають.

27 травня Апеляційний суд Одеської області розглядав апеляцію захисника громадянина, підозрюваного у сепаратизмі. Після засідання громадські активісти погрожували працівнику прокуратури фізичним насильством у зв'язку з нібито не належним виконанням службових обов'язків, намагалися кинути в сміттєвий бак, пошкодили форму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК. У нападі на прокурора підозрюється Резвушкін.