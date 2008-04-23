У Закарпатському університеті шукають бомбу

В Закарпатському державному університеті в Ужгороді тривають заходи з виявлення вибухівки, про наявність якої повідомив невідомий.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області.

Головний корпус університету, що по вул. Заньковецькій. 89, оточений міліціонерами.