У Закарпатському університеті шукають бомбу

15:51, 23 квітня 2008
Суспільство
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Головний корпус оточила міліція

В Закарпатському державному університеті в Ужгороді тривають заходи з виявлення вибухівки, про наявність якої повідомив невідомий.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області.

Головний корпус університету, що по вул. Заньковецькій. 89, оточений міліціонерами.

 

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