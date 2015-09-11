Для видачі української пенсії кримчан будуть перевіряти через РФ

За словами начальника управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Мінсоцполітики України Сергія Марущенка, для видачі пенсій жителям тимчасово окупированого Криму їх історію перевірятимуть через Москву, повідомляють "Новини Криму".

«Якщо людина переїжджає сюди, то виконується запит про його пенсійну справу і папери переводяться сюди з Криму запитом через Москву. У нас договір (Угода про гарантії прав громадян держав – учасників Співдружності Незалежних Держав в області пенсійного забезпечення) і по даному каналу здійснюється співпраця», – сказав Марущенко.

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Марущенко також заявив, що в разі неможливості фактичної виплати, сума пенсій буде накопичуватися.

Варто відзначити, що більшість пенсіонерів на півострові оформили отримання російської пенсії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні буде створена спеціальна робоча група, яка буде займатися питанням визначення статусу Криму в Конституції України.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров в черговий раз підкреслив, що в Конституції України має бути вказаний статус Криму як національно-територіальної автономії на основі права корінного народу Криму – кримських татар – на самовизначення.