Дружина затриманого комбата "Слобожанщини" заявляє, що під час обшуку їм у квартиру підкинули гранати

Як передає кореспондент УНІАН, про це міліціонер батальйону «Харків-1» Інна Янголенко сказала під час прес-конференції у Харкові.

«Шукали зброю. Знайшли мій нагородний АПС (автоматичний пістолет Стечкіна - УНІАН), набої до нього, знайшли макет «Томпсона», макет зброї, три газових балончики вилучили, ноутбуки, телефони», - сказала вона.

Янголенко наголосила, що відеозапис обшуку не вівся. За її словами, слідчі ходили за нею кімнатами, однак «були відлучення когось у туалет, когось ще кудись».

«У третю кімнату заходимо й цілеспрямовано відкривають полицю шафи і дістають звідти дві гранати. Кладуть, починають фотографувати», - наголосила вона.

«Дві різні гранати. Одна Ф-1 і чи РГД, чи щось інше. Детонатори окремо», - додала дружина комбата, звернувши увагу на те, що їй не давали підписувати протокол про проведення обшуку.

«Гранати не наші, їх однозначно не могло бути у квартирі», - підкреслила вона.

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Правоохоронні органи ще не висунули офіційного обвинувачення командиру «Слобожанщини», затриманому за підозрою у підготовці замахів на високопосадовців.

Янголенко зазначила, що комбат «Слобожанщини» зараз перебуває у військовій прокуратурі в Краматорську.

Вона висловила переконання, що затримання комбата свідчить про спробу знищити батальйон.

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«Це третя спроба знищення нашого батальйону «Слобожанщина». Перша - це обвинувачення у всіх засобах масової інформації у мародерстві в зоні АТО. Перевірка закінчилася, довідка про закриття (провадження) у нас є. Другий момент – це підрив нашого автомобіля. Знову не вдалося. Слава Богу вижили. Тепер така ситуація», - сказала Янголенко.

Вона назвала «сміхом» обвинувачення в підготовці замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із яким, як стверджує дружина, у Янголенка були нормальні стосунки.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник СБУ заявила, що Служба безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та скоєнню ряду інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

Унаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке готувало вбивства високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів.

Також у Харкові було затримано одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина».

Сьогодні, 12 вересня, в СБУ повідомили про проведення обшуків у членів злочинного угруповання, що готувало вбивство міністра внутрішніх справ та низку інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

У зловмисників вилучено великий арсенал зброї, а також 2,5 тис. євро, 370 швейцарських франків та наркотики.