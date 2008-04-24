Обвал індексу ПФТС спровокували українські інвестори?

Обвал індексу ПФТС 23 квітня спровокований поведінкою українських інвесторів, у яких немає досвіду вкладення коштів на довгострокову перспективу.

Таку думку УНІАН висловила брокер інвестиційного банку Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

За її словами, «вітчизняні інвестори не мають досвіду роботи з фондовим ринком і в разі його зниження забирають свої гроші з фондів, що й призводить до подальшого падіння ринку». Тому українські інвестфонди вимушені продавати цінні папери за будь-якими, навіть найбільш неприйнятними котируваннями, пояснила брокер.

«Західні ж фонди зараз не поспішають продавати акції, оскільки для них ця ситуація є можливістю придбати цінні папери дуже дешево», - додала А.НАЗАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів 23 квітня впав на 7,09 % - до 824,94 пункта.