Депутати хочуть повернути 12-річне навчання в школах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич під час комітетських слухань з приводу законопроекту “Про освіту”.

За її словами, цей законопроект розроблено, але ще не внесено урядом на розгляд Верховної Ради України. За її словами, до його обговорення залучаються педагоги, громадські організації, суспільство.

Депутат нагадала, що відповідно до Програми діяльності уряду та до коаліційної угоди, законопроект має бути внесений до парламенту України до кінця червня.

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Гриневич зазначила, що при “найоптимістичному варіанті” він може бути прийнятий до кінця цієї сесії (як відомо, сесія триватиме до середини липня 2015 року - УНІАН).

За її словами, якщо не вдасться це зробити на поточній сесії, то тоді законопроект має бути ухвалений вже на початку наступної сесії, тобто у вересні. Вона наголосила, що рішення необхідно ухвалювати якнайшвидше, але, в той же час, досить продумано, оскільки даний законопроект “стосується майже 10 мільйонів людей”.

За словами Гриневич, якщо буде ухвалено закон про 12-річну середню освіту, то “додаткові кошти для запровадження 12-річної освіти необхідно буде залучити через 7 років”.

За її словами, на сьогодні важко спрогнозувати, який буде стан держави через ці 7 років. Вона зазначила, що передбачається початкова освіта, яка триватиме 5 років, базова освіта, яка триватиме 4 роки, та повна середня освіта, яка триватиме 3 роки і яка поділятиметься на загально-середню освіту та профільну освіту.

Депутат відзначила, що законопроектом пропонується вперше визнати неформальну освіту. “Це нова річ. Якщо батьки можуть надати дитині домашню початкову освіту, і потім вона підтверджує свій рівень знань у звичайному навчальному закладі, то чому ми не маємо дати право їм це зробити?”, - відзначила вона.

Гриневич наголосила на тому, що в законопроекті буде прописана норма, передбачена Конституцією, щодо безкоштовності освіти. Вона зазначила, що безкоштовна загальна середня освіта - це обов'язок держави, і “ми маємо в законі юридично виписати, в яких межах має бути безкоштовна освіта”, тобто визначити державний стандарт безоплатного навчання.

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Також, за словами Гриневич, в законопроекті пропонується “просунути вчителя по тарифній сітці оплати праці вище, зробити більший розрив між тарифікацією для різних кваліфікаційних рівнів вчителів”. Зокрема, пропонується формула: “чим вища кваліфікація вчителя, тим більше він заробляє і зарплата ставиться в залежність від результативності роботи”, пояснила депутат.

Вона додала, що в перехідних положеннях законопроекту передбачається послідовне підвищення зарплати вчителів, і в першу чергу для тих, хто на добровільних засадах пройде незалежну сертифікацію свого кваліфікаційного рівня.

Як сказала Гриневич, передбачається, що уряд внесе до парламенту разом із законопроектом “Про освіту” і законопроект про професійну освіту.

Як повідомляв УНІАН, у 1999-му році вже ухвалювали рішення про перехід на 12-річне навчання у школі. Водночас у 2010 році Верховна Рада скасування 12-річне навчання, одночасно запровадила обов'язкову дошкільну освіту з 5 років.