Порошенка просять призначити Тимошенко послом у Гондурасі
Порошенка просять призначити Юлію Тимошенко послом у Гондурасі.
Відповідна петиція розміщена на сайті президента.
"У зв'язку з великим управлінським досвідом і необхідними знаннями у Тимошенко Юлії Володимирівни просимо вас призначити послом в Гондурасі", - сказано в петиції.
Збір підписів під петицією розпочався вчора, 15 вересня, їх вже зібрано понад 7 тисяч. Для того, щоб петиція потрапила на стіл до президента, необхідно, щоб вона набрала 25 тисяч підписів.
Читайте такожНа сайті президента з'явилася петиція з пропозицією звільнити Саакашвілі за провал реформ і саморекламу
Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресовану президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту.
Відзначимо, що подібна процедура спілкування народу з президентом успішно працює у США. В Україні поки що найпопулярнішою була петиція про вільне володіння зброєю.