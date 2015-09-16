Порошенка просять призначити Тимошенко послом у Гондурасі

Відповідна петиція розміщена на сайті президента.

"У зв'язку з великим управлінським досвідом і необхідними знаннями у Тимошенко Юлії Володимирівни просимо вас призначити послом в Гондурасі", - сказано в петиції.

Збір підписів під петицією розпочався вчора, 15 вересня, їх вже зібрано понад 7 тисяч. Для того, щоб петиція потрапила на стіл до президента, необхідно, щоб вона набрала 25 тисяч підписів.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресовану президенту України, та дав старт роботі відповідного сайту.

Відзначимо, що подібна процедура спілкування народу з президентом успішно працює у США. В Україні поки що найпопулярнішою була петиція про вільне володіння зброєю.