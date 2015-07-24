Порошенко дозволив електронні звернення та петиції громадян

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Законом запроваджується подання громадянами індивідуальних та колективних звернень в електронній формі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку. Передбачено, що у такому зверненні, крім прізвища, імені, по батькові, місця проживання громадянина, викладення суті порушеного питання, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

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Законом також запроваджується можливість звернення громадян до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України та органів місцевого самоврядування шляхом подання електронної петиції через офіційні веб-сайти відповідно президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органу місцевого самоврядування або громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Законом передбачено вимоги до змісту петиції – в ній має бути викладено суть звернення, при цьому електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).

Згідно з законом, електронна петиція має набрати відповідну кількість голосів на її підтримку. Електронна петиція, адресована президенту, парламенту або уряду, має набрати на її підтримку не менш як 25 тис. підписів громадян протягом не більше 3 місяців з дня оприлюднення петиції. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

У разі, якщо електронна петиція в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, вона розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім положень, які містять доручення Кабінету міністрів України, пропозицію президенту України та рекомендацію органам місцевого самоврядування прийняти нормативно-правові акти (рішення), необхідні для реалізації закону, – вони набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону. Положення, які унормовують питання подання та розгляду електронних петицій, – набирають чинності через місяць із дня опублікування закону.

Зазначений закон ухвалено Верховною Радою України 2 липня.