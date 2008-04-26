Погода на 27 квітня - 1 травня

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по Україні: 27 квітня вночі в західних областях - заморозки на поверхні грунту 0-4°. Впродовж доби у південній частині, східних, а вдень місцями і в центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень у південній частині - місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За його інформацією, 27 квітня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі в Криму очікується дощ, у південних областях - місцями невеликий дощ; вдень у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській області - дощі, місцями грози, вдень у південній частині - місцями сильні дощі. На решті території - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних, а вдень місцями і в центральних областях - пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних областях - 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, на решті території - 3-8° тепла, на півдні - до 11°; вдень у південній частині - 10-15°, на решті території - 14-19°; в Карпатах вночі - близько 0°, вдень - 6-11° тепла.

28-29 квітня хмарна погода з проясненнями. Часом помірні, у західних областях, а 29 квітня і в Криму - невеликі дощі, місцями грози (вночі 28 квітня у західних та північних областях без істотних опадів). Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, на півдні - 7-12°; вдень - 10-15° тепла, в Криму, на Закарпатті, 28 квітня і в західних областях - 13-18°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8° тепла.

30 квітня - 1 травня на більшій частині території короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі - 4-10° тепла, на узбережжі морів - до 12°; вдень - 12-18°, на Закарпатті та в Криму - до 21°.

У Києві та столичній області 27 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 6-8°, вдень - 17-19°; по області вночі - 3-8° тепла, вдень - 14-19°.

28-29 квітня хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, лише вночі 28 квітня без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, вдень - 10-15°.

30 квітня-1 травня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі - 5-10° тепла, вдень - 12-17°.