У центрі Донецька відбудеться Хресний хід

26 квітня в Світлу Великодню неділю, в центрі Донецька відбудеться Хресний хід навколо Свято-Преображенського собору. Очолить Хресний хід митрополит Донецький і Маріупольський Української православної церкви (Московського патріархату) ІЛАРІОН.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької облради, в заході візьме участь голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

В рамках святкування Великодніх свят після закінчення Хресного ходу біля пам`ятника Тарасу Шевченку відбудеться відкриття фотовиставки "Донбас Православний".

Крім того, у понеділок, 28 квітня, в Донецьку пройде фестиваль православної культури "Великдень Красний". Цього дня на бульварі Пушкіна відбудеться літературно-музична композиція, пройдуть конкурси, ігрові програми.

Також заплановано виступ творчих колективів – учасників Відкритого православного фестивалю дитячої і юнацької творчості "Іскорка Божия", концерт естрадного оркестру Головного управління МВС України Донецької області.