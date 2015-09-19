На Житомирщині п'яний суддя вчинив криваве ДТП, люди вимагають покарання

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, «сьогодні вранці, 19 вересня, кілька десятків молодих людей Олевського району вийшли до місця ДТП».

Громадяни висловлювали невдоволення та вимагали негайного затримання судді.

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Прокуратура області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Установлено, що у п’ятницю, 18 вересня, у м.Олевськ на вул. Промисловій автомобіль марки «Форд» моделі «Мондео» під керуванням судді Олевського районного суду зіткнувся з мотоциклом марки «Вайпер», за кермом якого перебував 21-річний місцевий житель. За попередніми даними, водій автомобіля «Форд Мондео», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мотоциклістом.

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Від отриманих травм, несумісних із життям, мотоцикліст помер в кареті «швидкої», також травмовано 54-річного пасажира авто.

«Оскільки учасником ДТП є 45-річний працівник районного суду, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено прокуратурою, яка й проводить подальше досудове розслідування», - зазначили в міліції.

Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого

Хід досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на особистому контролі прокурора області.