У жителя Харкова міліція вилучила 2 кулемети і ППШ

У місті Харків затримано місцевого жителя, за місцем проживання якого вилучено 2 револьвери, 2 обрізи мисливських рушниць, 4 гвинтівки, 2 кулемети, автомат ППШ та два саморобні вогнепальні пристрої.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, відзначивши, що вся зброя - часів Великої Вітчизняної війни.

Крім того, у місті Нововолинськ Волинської області затримано місцевого жителя, за місцем проживання якого вилучено 250 г вибухівки.

За даними ДЗГ, упродовж минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло 2 тис. 700 заяв про злочини. Вжитими заходами 1 тис. 062 (39,4%) з них розкрито «за гарячими слідами». Серед розкритих злочинів – 3 вбивства, 7 фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, 3 розбійні напади, 23 пограбування, 6 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.

За незаконне зберігання зброї затримано 10 осіб.

За злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 96 осіб, у яких вилучено 3,2 кг наркотичних засобів.

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 3 тис. 315 осіб.

За порушеними кримінальними справами заарештовано 96 осіб.

Упродовж минулої доби порушено 217 кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості, з них 99 – у сфері службової діяльності, у тому числі 19 – про хабарництво.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 811 дорожньо-транспортних пригод, у яких 21 особа загинули та 220 – травмовані.