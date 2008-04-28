На Великдень в Україні було скоєно 8 убивств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, упродовж минулої доби до органів внутрішніх справ надійшло 1707 заяв про злочини. Вжитими заходами 734 (43%) з них розкрито «за гарячими слідами». Із зареєстрованих протягом доби 8-ми вбивств розкрито 7.

За незаконне зберігання зброї затримано 3 осіб. У правопорушників вилучено обріз мисливської рушниці, саморобний пістолет та 390 грамів вибухівки.

За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 30 осіб. У них вилучено 7,8 кг наркотиків.

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 1150 осіб.

За порушеними кримінальними справами заарештовано 7 осіб.

Працівниками Державтоінспекції припинено 16 тис. 173 фактів порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 1214 фактів керування транспортом особами, які перебували в нетверезому стані.

Під час ДТП в Україні минулої доби загинуло 30 осіб, травмовані - 230.