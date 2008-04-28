Тимошенко і Зубков зроблять заяву для преси і підуть обідати

У Києві, в клубі Кабінету міністрів, у вузькому складі проходить зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЗУБКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення зустрічі планується проведення засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Після засідання прем`єр-міністри України і Росії зроблять спільну заяву для представників засобів масової інформації, після чого відбудеться робочий обід від імені прем`єр-міністра України на честь глави уряду Російської Федерації.

Також під час візиту до Києва В.ЗУБКОВ покладе квіти до пам`ятника Невідомому солдату і відвідає Києво-Печерську лавру.

Сьогодні ж після 17.00 В.ЗУБКОВ з візитом відбуде до Нідерландів.