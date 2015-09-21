Сьогодні одеські активісти блокуватимуть кордон з Придністров'ям

Про це повідомили у прес-службі "Цивільного Корпусу "Азов".

Стало відомо, що 21 вересня з полудня і до 14:00 активісти перекриють кордон Одеської області на пропускному пункті "Кучургани". Ця акція спрямована на підтримку кримських татар.

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"Синхронну акцію щодо блокування молдавсько-придністровського кордону в пункті пропуску "Бендери" проведуть придністровці, які змушені були виїхати до Молдови внаслідок політичних переслідувань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти з 12:00 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає у недопущенні вантажного транспорту до Криму.