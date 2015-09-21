У Донецькій області заарештували 5 міліціонерів-контрабандистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, суд підтримав позицію державного обвинувача та залишив правоохоронців за ґратами, із можливістю виходу під заставу у розмірі близько 40 тис грн. для кожного.

На вказане рішення суду прокуратура зараз готує апеляційну скаргу щодо збільшення суми застави.

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Як встановили слідчі прокуратури, правопорушниками виявилися міліціонери роти спеціального призначення ГУМВС України у Дніпропетровській області. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень).

У прес-службі нагадали, що 17 вересня у Донецькій області на трасі «Костянтинівка-Донецьк» представники звідної мобільної групи БМ-1 затримали два автомобілі (вантажний та автомобіль супроводу), які направлялися у бік тимчасово окупованої бойовиками території.

Під час огляду транспортних засобів у вантажному автомобілі виявлено 10 тонн м’ясної продукції, а супроводжували вантаж 5 осіб, які, як виявилося, є міліціонерами.

Досудове розслідування триває.