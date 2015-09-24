Парасюк пояснив, чому приїхав до адмінкордону з Кримом на подарованому добровольцям автомобілі

Про це народний депутат пише на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, автомобіль був подарований його другом Віталієм Гошовським з Канади для добровольчих батальйонів.

"Оскільки всі добровольчі батальйони були виведені з передової, ми хотіли передати авто котрійсь з частин ЗСУ. Однак, Віталій був категорично проти через факти розкрадання канадської гуманітарної допомоги керівництвом ЗСУ. Тому ми прийняли рішення передати автомобіль бійцям-добровольцям, які неофіційно воюють на передовій, що ми власне і зробили" - написав Парасюк.

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За словами депутата, наразі автомобілем користуються добровольці, які на ньому повернулись додому на ротацію і разом з Парасюком поїхали на блокаду. "На цьому авто вони також і повернуться назад в зону АТО", - наголосив нардеп.

Парасюк відзначив, що використання даного автомобіля біля адмінкордону з окупованим Кримом пов'язано з тим, що "за 100 метрів стоять "зелені чоловічки" з автоматами і танками, а ми кожної ночі їздимо по зоні розмежування і шукаємо можливі місця перевезення контрабанди".

Щодо машини, на якій ми приїхали на блокаду Криму. Зробіть будь ласка репост.Автомобіль Ford F350 передав мій друг Віт... Posted by Володимир Парасюк on Wednesday, September 23, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що нардеп Володимир Парасюк приїхав на адмінкордон материкової частини України та окупованого Криму, де зараз триває блокування в'їзду вантажівок, на подарованому для бійців АТО броньовику.